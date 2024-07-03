Президент Украины поделился информацией о проекте документа, который наше государство в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН.

Состоялся первый глобальный саммит мира в Швейцарии, Украина готовит проект резолюции для рассмотрения на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о ядерной безопасности в Украине с акцентом на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский провел встречу с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом, который находится в Украине с визитом. Президент Украины отметил устойчивую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Генассамблеи ООН.

"Спасибо за поддержку Украины резолюциями в ответ на полномасштабное российское вторжение. Они очень важны для нас. Поэтому мы особенно ценим первый за почти 30 лет визит в наше государство председателя Генассамблеи", - сообщил Зеленский. Глава государства также поблагодарил Фрэнсиса за поддержку первого саммита мира и совместного коммюнике.

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При этом, как отметил Зеленский, одним из практических результатов саммита может стать новая резолюция, проект которой Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи, по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины с акцентом на Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, Зеленский рассказал об актуальной ситуации на поле боя и критическом состоянии энергетической системы в связи с постоянными российскими атаками на ее объекты.

В свою очередь, председатель Генассамблеи ООН отметил, что во время визита имел возможность увидеть воочию последствия войны и понять вызовы, которые стоят перед украинским народом, а также потребности нашей страны.

Также, Фрэнсис подтвердил дальнейшую солидарность Генеральной Ассамблеи ООН с Украиной, подчеркнул необходимость соблюдения всеми членами организации Устава ООН и отметил стойкость и мужество украинцев.

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Как сообщал УНИАН, по итогам саммита мира в Швейцарии было обнародовано совместное коммюнике об основах мира.

В частности, в документе было сказано, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. При этом, украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Кроме того, отмечалось, что любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.

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