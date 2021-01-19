Журналист Сергей Гармаш считает, что эта провокация была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Журналист Сергей Гармаш заявляет, что представители ОБСЕ, стремясь угодить Российской Федерации, допустили на заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы неизвестных "советников" контролируемых Россией боевиков.

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Об этом Гармаш, который на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы представляет отдельные районы Донецкой области, сообщил в Facebook.

"ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить РФ. Это уже не субъективизация ОРДЛО, это уже субъективизация и закрепление в дипломатическом процессе "ДНР"-"ЛНР"!",- написал журналист.

В частности, он обратил внимание, что утром ставленник России на оккупированном Донбассе Родион Мирошник в соцсетях заявил, что в минском переговорном процессе примут участие некие "общественные советники от ЛНР и ДНР".

В связи с этим Гармаш отметил, что таких слов из трех букв как "ДНР или ЛНР" в Минских соглашениях нет.

По его словам, когда во время видеоконференции на мониторах появились окошки с новыми людьми (рядом с представительницей оккупантов Михайловой сидели еще двое человек), украинская делегация спросила у координатора подгруппы от ОБСЕ Пьера Мореля, кто эти люди, но Морель начал объяснять, что на переговорах якобы "не принято задавать вопросы статуса участников".

"Странные переговоры, если они ведутся непонятно с кем. Ну, ок. Тогда Андрей Костин (представитель Украины в политической подгруппе) спросил посла Мореля, кто принял решение о включении этих людей в закрытый дипломатический процесс. Посол не смог ответить и на этот вопрос", - отметил Гармаш.

"Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза", - считает Гармаш.

"Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ожидает бурное заседание ТКГ", - подытожил Гармаш.

Заседание ТКГ 19 января 2021

Сегодня, 19 января, в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

На заседании представители Украины в ТКГ призвали Россию разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.

Также украинская делегация предложила разработать проект "Плана совместных шагов" по урегулированию ситуации на Донбассе с учетом предложений всех сторон и модератора политической подгруппы от ОБСЕ Пьера Мореля.

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Автор: Виталий Саенко