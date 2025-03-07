Он отметил, что помощь США была остановлена именно тогда, когда Силы обороны Украины начали наносить контрудары врагу.

Сегодняшняя российская ракетная атака это подготовка к переговорам, цель которых - капитуляция Украины.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире на Радио NV. По его словам, ракетные и дроновые обстрелы Украины свидетельствуют о том, что россияне готовятся к переговорам. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп под переговорами подразумевают капитуляцию Украины. "Они считают, что переговоры - это принятие нами всех условий России, поддержанных Трампом. Это называется капитуляция и именно к таким переговорам они нас готовят своими ракетными обстрелами. Ни о каких компромиссах речь не идет, потому что в их представлении компромисс - это когда принимаем все условия России. А Трамп нам за это говорит: "Молодцы. А теперь еще и мне отдайте недра". Вот компромисс о котором договорились Путин и Трамп. А дальше вопрос, пойдем ли мы на это пойдем. Надеюсь, что нет", - сказал Дикий.

Он отметил, что помощь США была остановлена именно тогда, когда Силы обороны Украины начали наносить контрудары врагу. "Мы живем в новой реальности - если до 20 января 2025 года (день инаугурации Трампа - УНИАН) у нас был очень мощный, но слишком осторожный союзник - США, который не хотел нашей победы, но хотел остановить Путина, то с 20 января ситуация прямо противоположная - в Вашингтоне теперь союзник Путина, который вместе с ним хочет дожать нас до победы Путина", - подчеркнул Дикий.

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По его словам, Трамп по сути уже спас российского диктатора от поражения, потому что не только на фронте ситуация начала меняться в нашу пользу, но и в российской экономике есть серьезные проблемы. Он считает, что если бы продолжался предыдущий уровень поддержки США Украины, то в России оставался бы ресурс где-то на год войны.

"В этот момент появляется Трамп и бросает спасательный круг Путину. Теперь президент США хочет подарить Путину победу, то есть "нагнуть" нас так, чтобы мы приняли те условия Путина, которые за 3 года не могла из нас выбить российская армия. К сожалению ситуация такова, что мы теперь - на два фронта", - сказал Дикий.

Эксперт назвал ударом в спину решение Трампа о прекращении поставок из США даже того оружия, которое не успел поставить Байден. При этом Дикий добавил, что это произошло именно в тот момент, когда Силы обороны перешли из глухой обороны к контрударам на некоторых участках фронта.

Комментируя один из планов европейских партнеров по прекращению огня в воздухе и на море обеими сторонами на месяц, Дикий отметил, что это в первую очередь будет и в интересах РФ. По его словам, от ударов страдает украинская энергетика, но мы уже научились с этим справляться.

В то же время добавил он, удары по российским НПЗ и нефтебазам гораздо действеннее, чем санкции союзников. "Санкции от Буданова, которые прилетают "санкционными пакетами" по НПЗ эффект дают. За год мы примерно 1/5 нефтепереработки РФ уже положили", - отметил эксперт.

Дикий признал, что в этом плане есть интерес и для Украины, потому что на одну бомбу, которая прилетает на россиян, приходится более 20 КАБов, которые сбрасывает РФ. "Преимущество в воздухе у россиян довольно значительное. Поэтому такое перемирие имело бы для нас смысл. Но можно предположить, что Россия не пойдет на такой формат. Россияне не пойдут вообще ни на какие промежуточные форматы, которые не предусматривают нашей прямой капитуляции", - подчеркнул Дикий.

Ракетный удар по Украине

Воздушные силы ВСУ отмечают, что сегодня российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, а также подняли в воздух бомбардировщики.

Председатель Тернопольской ОГА сообщил о прилетах в критический промышленный объект. Он предупредил, что могут быть ограничения с подачей газа.

Враг также попал по инфраструктурным объектам в Ивано-Франковской области.

Мэр Харькова сообщает, что в городе кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома, пострадали и другие объекты, горят 10 гаражей и 5 автомобилей.

Также враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры - повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы. Из-за атаки без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

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