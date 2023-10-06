"Птичка" зафиксировала, что осталось от здания местного кафе после теракта захватчиков.

Квадрокоптер снял последствия варварского ракетного удара российских террористов по селу Гроза Харьковской области. В результате атаки погибло более полусотни человек.

Видео места российского удара опубликовала Харьковская областная прокуратура.

"Видео разрушений снято квадрокоптером в селе Гроза", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что российская ракета полностью разрушила здание кафе, где происходили поминки. Разбор завалов все еще продолжается. Вблизи видны машины экстренных служб, спасателей и полицейских.

Удар по кафе в селе Гроза

Как сообщал УНИАН, 5 октября РФ ударила ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе. Там находилось около 60 человек - там проходили поминки по украинскому военному, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

51 человек погиб в результате удара. Три человека считаются пропавшими без вести.

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