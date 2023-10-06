Квадрокоптер снял последствия варварского ракетного удара российских террористов по селу Гроза Харьковской области. В результате атаки погибло более полусотни человек.
Видео места российского удара опубликовала Харьковская областная прокуратура.
"Видео разрушений снято квадрокоптером в селе Гроза", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что российская ракета полностью разрушила здание кафе, где происходили поминки. Разбор завалов все еще продолжается. Вблизи видны машины экстренных служб, спасателей и полицейских.
Удар по кафе в селе Гроза
Как сообщал УНИАН, 5 октября РФ ударила ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе. Там находилось около 60 человек - там проходили поминки по украинскому военному, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
51 человек погиб в результате удара. Три человека считаются пропавшими без вести.