Условие о физической идентификации внутренне перемещенных лиц не применяется во время карантина, говорится в тексте постановления правительства.

Жителям пенсионного возраста с временно оккупированных территорий позволят проходить идентификацию удаленно с помощью приложения "Дия".

Соответствующее постановление Кабмин принял 5 октября, информирует пресс-служба украинской делегации ТКГ в Telegram.

"Условие о физической идентификации внутренне перемещенных лиц не применяется на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, и в течение 30 дней со дня отмены карантина", – говорится в тексте постановления.

Соответствующую процедуру можно будет пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дия".

Читайте также"Отпеваю и отпеваю": священник из " ЛНР " раскрыл реалии жизни в оккупацииОжидается, что соответствующие технические возможности появятся до конца текущего года.

Для этого нужно:

1. Зарегистрироваться на портале "Дия" (скачать приложение на смартфон).

2. Перейти в "Меню" и выбрать "Действие. Подпись".

3. Нажать "Создать".

4. Подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID.

5. Придумать собственный пятизначный код для "Дия. Подпись".

После этого, на официальном портале Пенсионного фонда Украины, надо завершить процедуру идентификации.

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Автор: Яна Ставская