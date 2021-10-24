Представители НВФ несколько дней не выпускали членов Миссии ОБСЕ из гостиницы.

Сотрудники ОБСЕ рассказали о блокировке гостиницы в оккупированном Донецке, где они проживали. Из-за митинга миссия не смогла отправить ни один патруль 22 октября для мониторинга ситуации.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 23 октября.

Возле отеля вечером 21 и ночью 22 октября собрались около 30 человек, а днем 22 октября было уже 250 участников акции. При этом в ночь с 21 на22 октября примерно 20 неизвестных мужчин дежурили возле отеля, а еще не менее двух стояли на двух к гостинице.

22 октября три члена СММ ОБСЕ вышли, чтобы проверить авто. Девять якобы протестующих заявили, что будут наблюдать за членами миссии, а шестеро из них все снимали на мобильные телефоны.

Читайте также"Пошли по беспределу": стало известно о новых ужасах в тюрьмах "ЛДНР"В этот же день оккупанты устроили шоу - "пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности Миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране". В свою очередь члены вооруженных формирований на авто с надписью "полиция" блокировали подъезды к отелю, а еще двое боевиков в военной одежде дежурили у здания.

Участники акции разошлись только после того, как так называемый "мер" оккупированного РФ Донецка выступил перед участниками собрания. Также оккупанты начали разбирать палатки, которые установили перед отелем.

Боевики блокировали работу ОБСЕ

Российские оккупационные силы заблокировали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базе в Горловке, а украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в захвате заложников. Украинская сторона на переговорах в ТКГ считает, что РФ сознательно начала политику вытеснения ОБСЕ из Донбасса.

В отчете СММ ОБСЕ от 17 октября сказано, что на оккупированной части Донбасса "члены вооруженных формирований не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в Горловке".

Читайте такжеНа Донбассе оккупанты активизировали минирование местности в тылу - разведкаТакже СММ ОБСЕ приостановила свою наблюдательную деятельность после протестов у ее главного офиса в Донецке. Около 200 пророссийских протестующих возле офиса ОБСЕ требовали освободить их военного, который был задержан украинскими Вооруженными силами на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что блокирование работы и давление на СММ ОБСЕ - это усилия Российской Федерации по разрушению Минских договоренностей, призванных мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Формальной причиной блокирования работы СММ ОБСЕ российские оккупанты назвали задержание украинскими военными на украинской территории российского офицера.

Автор: Анастасия Горбачева