Обещанная передача Украине одного комплекса Patriot не изменит ход войны, но она указывает на принципиальное изменение взглядов Запада на этот конфликт.

Самой горячей новостью недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стала информация о том, что в новый масштабный пакет военной помощи США войдет противоракетный комплекс Patriot.

Однако стоит знать, что, во-первых, для эффективного использования этого ЗРК около 90 военнослужащих должны пройти обучение в течение 3-4 месяцев. Также нужно решить некоторые логистические проблемы. Во-вторых, один ЗРК (хотя это не одна установка, а, по сути, комплекс противовоздушной обороны, ведь система охватывает территорию в радиусе до 68 километров) не способен переломить ход войны. Ведь для того, чтобы изменить ход событий на театре боевых действий, нужно хотя бы пять таких комплексов. То есть, получается, что сейчас речь не идет о существенной помощи Украине, которую можно будет использовать немедленно.

Один ЗРК не способен переломить ход войны

Впрочем, надо понимать, что такое решение – результат политического компромисса. Демократы в США настаивают на расширении военной помощи Украине, в том числе и за счет предоставления большего количества Patriot. В то же время республиканцы выступают против передачи этих вооружений. Поэтому администрация принимает решение из разряда "ни вашим, ни нашим". Таковы реалии политической ситуации в США.

При этом все понимают, что один ЗРК Patriot сможет обезопасить только один украинский город. И, например, для города масштабов Киева одного такого комплекса будет мало. Так почему же передача Украине Patriot имеет важнейшее стратегическое значение?

Дело в том, что этот шаг красноречиво свидетельствует: времена колебаний и сомнений остались позади - США приняли окончательное решение поддерживать Украину. Помните, как много было опасений, что новые американские разработки могут попасть в руки россиян? Теперь таких страхов нет. Почему? Потому что с недавних пор Америка полностью уверена в победе украинцев.

Второй момент - это мощный сигнал для других западных стран, стимул для усиления военной поддержки Украины. И это уже происходит. Таким

образом, не один ЗРК Patriot, но помощь всего Западного мира может изменить и изменит ход этой войны.

С недавних пор Америка полностью уверена в победе украинцев

Кстати, важность самого факта передачи Patriot косвенно признал даже Путин. В своем недавнем выступлении он попытался высмеять опасность, которую эта система создает для россиян. Мол, российские С-300 являются более новыми разработками. Это, конечно, неправда. И весь мир уже хорошо понимает, чего стоит путинское слово.

В общем, нынешние новости - только "первые ласточки". Новые поставки Patriot - лишь дело времени. Мы обязательно услышим о них в следующих пакетах помощи. Ведь, как говорил когда-то Черчилль: "американцы всегда находят единственное правильное решение. После того, как перепробуют все остальные".

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор НКО Renew Democracy Initiative