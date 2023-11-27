Предоставив Киеву реальные гарантии безопасности, Москва поймет, что она никогда не будет определять будущее Украины.

Поскольку война России с Украиной продолжается, ни одна из стран, скорее всего, не добьется прорыва в этом году – или даже в следующем, но это не значит, что это скоро закончится.

Москва и Киев не заинтересованы в переговорах о прекращении войны или даже в урегулировании замороженного конфликта. Боевые действия наверняка будут продолжаться еще долгое время, пишет Politico.

"Это означает, что реальность нынешнего тупика теперь должна определять стратегию Запада в отношении конфликта. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет себе большую часть или всю свою территорию военным путем, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе", - сказано в материале.

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Главнокомандующий Украины генерал Валерий Залушный предполагает, что нынешние технологии благоприятствуют обороне: "Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик", — заявил он недавно.

Некоторые из самых сильных сторонников страны обвиняют Запад – и особенно администрацию президента США Джо Байдена – в том, что она не предоставила Украине тот вид и количество оружия, которое ей необходимо для победы, повторяя частые заявления Зеленского и других.

"Между тем, американские военные чиновники и аналитики, с которыми я разговаривал, возлагают вину на украинскую тактику и политические решения, которые затруднили достижение военного прорыва. В этом они обвиняют два важных решения: во-первых, они настаивают на том, что если бы Украина более эффективно сосредоточила свои бронетанковые силы, она могла бы прорваться через плотные минные поля – даже несмотря на то, что первоначальные потери были высокими, когда силы пытались их прорвать. Но вместо этого Украина вывела свои войска и прибегла к крупномасштабным артиллерийским и ракетным ударам по российской обороне, не добившись больших успехов на местах и истощив скудные запасы боеприпасов", - отмечают аналитики.

Не менее проблематичным, утверждают американские критики, было решение попытаться прорвать оборону России в нескольких точках, вместо того, чтобы концентрировать силы для единственного решающего прорыва.

"По всей вероятности, во всех этих объяснениях есть доля правды. Вашингтону следовало бы отправить более продвинутые возможности раньше; технологии, вероятно, способствуют защите на этом поле боя; а военные и политические лидеры Украины принимали решения о том, где и как воевать, что делало успех менее вероятным", - пишет издание.

Несмотря на продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны Запада, у Москвы все еще есть время на ее стороне. Она попытается переждать и Украину, и тех, кто ей помогает. Таким образом, крайне важно, чтобы США и их союзники убедили Россию, что на самом деле это не так.

И лучший способ сделать это - предложить Украине надежную гарантию безопасности, которая даст понять Москве, что она никогда не сможет завоевать остальную часть страны. Лидеры НАТО уже подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО". Но они не только расходятся во мнениях относительно целесообразности и сроков предложения страны членства, но и, скорее всего, потребуются годы, чтобы продвинуть процесс вперед.

Поэтому Вашингтону и ключевым европейским союзникам следует рассмотреть возможность предоставления Украине - или, по крайней мере, территории, которую она сейчас контролирует - немедленной и обязательной двусторонней гарантии безопасности, чтобы преодолеть разрыв.

Такая гарантия может принимать различные формы, хотя она, скорее всего, не будет соответствовать явной гарантии, закрепленной в статье 5 НАТО. Целью такого соглашения было бы успокоить Киев и, что немаловажно, дать сигнал Москве о том, что безопасность Украины имеет непреходящее значение для США и их союзников. Война на Украине больше связана с политическим будущим страны, чем с территорией. А предоставив Украине ощутимые гарантии безопасности, Россия поймет, что у нее никогда не будет права голоса в определении будущего Украины.

Война в Украине - прогнозы

Для победы над Россией в войне Украине даже в условиях увеличения размера помощи от партнеров может потребоваться несколько лет. Об этом заявил британский генерал в отставке, экс-глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

Попытки России и ее приспешников убедить мир в том, что из-за операции Израиля в сектор Газа война в Украине отошла на второй план, не имеют ничего общего с реальностью. В длительных войнах бывает затишье, тем более что линия фронта в Украине почти не меняется.

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