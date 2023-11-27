Британский генерал отметил, что реальный размер помощи для украинской армии должен составлять около 75 млрд евро в год в течение 2-3 лет.

Для победы над Россией в войне Украине даже в условиях увеличения размера помощи от партнеров может потребоваться несколько лет. Как пишет Defence Express, об этом заявил британский генерал в отставке, экс-глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

По его словам, реальный размер помощи для украинской армии должен составлять около 75 млрд евро в год в течение 2-3 лет, что позволит одержать победу.

Как отмечает издание, от союзников за первый год полномасштабного вторжения Украина, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, получила 65 млрд военной помощи. Что касается военной помощи в 2023 году, то окончательная сумма неизвестна, но вряд ли речь будет идти о больших цифрах. При этом ее продолжение хотя бы в аналогичном темпе вызывает значительное беспокойство.

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При этом Бэрронс отметил, что в условиях, когда запасов помощи уже не осталось, нужно мобилизовать промышленность.

"У них на "полке" ничего не осталось, у нас на "полках" ничего не осталось. Мы отдали все, что хранили. Единственный способ одержать победу - это мобилизовать промышленность и нашу волю. И не говорите мне то, что это невозможно, потому что вы представители экономики размером в 15 триллионов евро в год", - отметил он.

Также он добавил, что речь идет не о доступности этих ресурсов, а о выборе и компетентности. При этом это решение - это "сделка столетия", потому что есть возможность одержать победу над РФ только тратя средства, а не "своих детей".

По его словам, вопрос вооруженного противостояния уже европейского сегмента НАТО с РФ - это единственное развитие событий, если Путин останется даже с частью оккупированной территории Украины.

"Европейская оборона составляет около 1 триллиона евро в год. Около 850 млрд из них - это вклад США... Но надо понимать, что США больше не хотят "нести" НАТО так, как они это делали всю жизнь Альянса", - отметил Бэрронс.

То есть фактически, как отмечает Defence Express, реальный вклад европейского сегмента НАТО в собственную оборону составляет лишь 15% от общей потребности.

"И очень не зря эти цифры были озвучены. Потому что единственное условие не получить оборонные расходы в размере 1 триллиона евро в год, или хотя бы уровни 500 млрд евро в год - это как раз 75 млрд евро в год в течение 2-3 лет для Украины, которые позволят нивелировать угрозу РФ для всей Европы", - пишет издание.

Помощь Украине от Запада

Ранее в ЕС признали, что до марта Европа даже совместными усилиями, вероятно, не успеет предоставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов, поскольку европейская промышленность не имеет мощностей для такого объема производства. Поэтому членов ЕС призывают сделать удовлетворение потребностей Украины приоритетом.

В вопросе помощи от США тоже возникли проблемы. За последние недели американские поставки сократились из-за проблем с принятием новой программы поддержки Украины и начала войны на Ближнем Востоке.

Сейчас США имеют проблемы с принятием пакета новой помощи Украине и Израиля до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики. В Конгрессе заявили, что большой пакет военной помощи Украине и Израилю должны принять не позднее Рождества, иначе из-за праздников этот вопрос снова застрянет на неопределенный срок.

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