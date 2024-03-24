По его словам, сильно пострадала российская логистика.

Украинские военные в эти сутки успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире Radio NV, что удар, с большой вероятностью, осуществили крылатыми ракетами Storm Shadow или переделанным "Нептуном". Саму атаку он оценил как мощную, от нее пострадала российская логистика.

"Больших десантных кораблей у России не так мало, потому что это уже, пожалуй, шестой корабль. Если они не повреждены, а уничтожены, это также очень мощный удар по логистике. Потому что этими кораблями можно перевезти или батальон (300 солдат), или бронетехнику. Но обычно Россия снаряды, шахеты, боеприпасы больше такими кораблями перевозит. То есть очень мощный удар по российской логистике", - подчеркнул Нарожный.

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По его словам, поскольку пораженная нефтебаза расположена возле аэродрома, то, с большой вероятностью, сгорело и топливо для самолетов. Ссылаясь на российских военкоров, эксперт предположил, что страна-агрессор понесла потери в личном составе. Пропагандисты пишут, что до 50 военнослужащих погибло, 30 из которых офицеры. Также они заявляют о повреждении трех самолетов на аэродроме.

Удар по Крыму - что известно

Вечером 23 марта во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы - по полуострову запустили три ракеты Storm Shadow.

Аналитик OSINTtechnical заявил, что был атакован главный центр связи Черноморского флота России в Севастополе.

Позже СтратКом Вооруженных Сил Украины подтвердил, что ВСУ поразили в оккупированном Севастополе БДК оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России.

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