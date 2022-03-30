Массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается.

Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев и Чернигов.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Частично я могу подтвердить эту информацию. Действительно, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с киевского направления, а также с черниговского направления", - сказал он.

В то же время Мотузяник добавил, что массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается.

"Поэтому пока говорить об этом еще рано. Очевидно, противник отводит подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сегодня, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить, в том числе, и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", - подчеркнул Мотузяник.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и переходе к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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