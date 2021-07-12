РФ стянула в оккупированный Крым и к границам Украины войска в марте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс отвода войск РФ от границы Украины был достаточно условным и фактически не состоялся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине в рамках визита главы Украинского государства в Германию. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Президент отметил концентрацию российских войск на границе с Украиной.

"Эта концентрация остается высокой, потому что отвод российских войск был недавно достаточно условным, фактически таким, что не произошло вообще", - заявил он.

Стягивание российских войск к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет про танки, минометы калибра 120 мм, гаубицы калибра 122 мм и бронетехнику.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженные силы России и Беларуси «Запад-2 021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров