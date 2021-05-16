Украина пока не видит масштабного отвода российских войск на границах, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Соответствующее заявление министр сделал в интервью DW, отвечая на вопрос журналиста о деэскалации.
"Во-первых, мы не видим отвод российских войск, который был бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. Происходящее нельзя назвать отводом войск.
Что действительно изменилось - это переброска воинских частей. Это так, но угроза не миновала. Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без какого-либо правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, - это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе», - подытожил он.
Стягивание российских войск: что известно
- В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.
- США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.
- Кроме того, командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- 22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».
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