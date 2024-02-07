Сейчас во всех областях нашего государства объявлена воздушная тревога.

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине, первая группа крылатых ракет была замечена в Сумской области. Воздушная тревога сейчас во всех областях Украины.

Ракеты направлялись в сторону Полтавской области, об этом сообщили Воздушные Силы вооруженных сил Украины. "Харьков - в укрытие!",- отмечалось в сообщении. Потом стало известно, что скорости цели есть в направлении Павлограда. В Воздушных силах добавили, что Харькову угрожает вражеская баллистика. В Харькове звучали взрывы.

Потом в ВСУ призвали спрятаться в укрытие жителей Полтавы. После этого сообщили, что на Киев с востока летят ракеты.

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Кроме того, россияне атакую дронами типа "Шахед" Николаевскую область.

Ракетный удар по Украине 7 февраля - что надо знать

6.23. Крылатая ракета в Кировоградской области, курс - на запад.

6.22. Несколько групп ракет на юге Киевской области, курсом на Винницкую. Группа ракет в Кировоградской области двигались на северо-запад. Также была ракета на Сумщине курсом на Черниговщину.

6.16. Новая группа ракет на Сумщине, летят курсом на Полтавщину.

5.47. В сети сообщили о пуске вражеских ракет Х-22 в сторону Херсонской/Николаевской областей.

5.35. Известный блогер Николаевский Ванек в Telegram написал, что подтвердились пуски врагом ракет из самолетов ТУ-95МС.