На восточных направлениях ВСУ отразили многочисленные попытки наступлений российских захватчиков на Харьковщине и Донетчине.

За прошедшие сутки украинским военным удалось отбить очередные попытки наступлений российских террористических войск на восточных направлениях и добиться определенных успехов в Запорожской области.

Как сообщается в сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области, а на Шахтерском - пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и успеха не имел.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, а на Марьинском - в районе Марьинки Донецкой области.

В то же время, украинские войска продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там они имели частичный успех в районе Работиного Запорожской области. Сейчас защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Украинские войска за прошедшие сутки добились успехов на нескольких направлениях. В частности, на Таврическом. Там Силам обороны Украины удалось отбить у врага определенные территории и обезвредить еще более 240 российских военных.

Кроме того, украинским военным за сутки удалось уничтожить семь единиц военной техники противника и три вражеских склада боеприпасов.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники и Защитницы также имели частичные успехи во время наступления в Запорожской области. Кроме того, на восточных направлениях ВСУ отразили многочисленные попытки наступлений российских захватчиков.

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