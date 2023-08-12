Украинским военным удалось обезвредить более 240 российских оккупантов, уничтожить три вражеских склада боеприпасов и семь единиц техники.

Украинские военные достигли новых успехов на Таврическом направлении. Там Силам обороны Украины удалось отбить у врага определенные территории и обезвредить еще более двухсот российских военных.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, украинские артиллерийские подразделения на этом направлении в течение суток выполнили 1303 огневых задачи.

"Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают", – подчеркнул он.

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По словам Тарнавского, за сутки потери россиян убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (ликвидированы – 80, ранены – 160, пленные – 2). Кроме того, украинским военным удалось уничтожить семь единиц военной техники противника. В частности, танк, два броневика, артиллерийскую систему и миномет, одну единицу автомобильной и одну – спецтехники. Также были уничтожены три вражеских склада боеприпасов.

Успехи ВСУ: важные новости с передовой

По данным Генштаба ВСУ, в эти сутки украинские защитники и защитницы имели частичные успехи во время наступления в Запорожской области – в районе Работино. Сейчас Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Кроме того, сегодня на восточных направлениях ВСУ отразили многочисленные попытки наступлений российских захватчиков: в районе Синьковки, Кисловки и Андреевки Харьковской области, Клещеевки, Белой Горы, Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Также в эти сутки россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, что на Шахтерском направлении.

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