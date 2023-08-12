В течение этих суток произошло 33 боевых столкновения с врагом.

В эти сутки украинские защитники и защитницы имели частичные успехи во время наступления в Запорожской области и отразили многочисленные попытки наступлений российских захватчиков на восточных направлениях. Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, в течение этих суток произошло 33 боевых столкновения с врагом.

Так, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области, а на Бахмутском - в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, а на Авдеевском направлении - в районе Авдеевки, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии противника.

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В эти сутки россияне также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, на Шахтерском направлении.

Кроме того, в течение суток российские террористические войска совершили десятки обстрелов прифронтовых населенных пунктов из минометов, артиллерии, авиации и другого вооружения.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сегодня они имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области. Сейчас украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Война в Украине-потери оккупантов

В эти сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских военных и их техники. Кроме того, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.

Всего с начала войны боевые потери России в Украине предварительно составляют более 253 тысяч человек личного состава.

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