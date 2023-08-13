ВСУ уничтожили складки, ЗРК, станцию РЭБ и несколько единиц артиллерии противника.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 12 августа, нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, защитники из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 склад боеприпасов, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции врага.

В то же время солдаты страны-агрессора нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - подытожили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вчера они имели частичный успех в районе Работиного Запорожской области.

Кроме того, украинские военные достигли новых успехов на Таврическом направлении. Там Силам обороны Украины удалось отбить у врага определенные территории и обезвредить еще более двухсот российских военных.

По словам экспертов, оборона российских войск на юге Украины трещит по швам, на этом направлении фронта вводятся в действие стратегические резервы.

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