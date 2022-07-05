С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину армия использует для борьбы с агрессором все доступное вооружение. На основе мнения фронтовиков - офицеров, бойцов ВСУ, а также военных экспертов был составлен ТОП-10 оружия украинского производства.

Список составлен без градации от лучшего к худшему. В него вошло стрелковое оружие, реактивная артиллерия, противотанковый комплекс, танк и БТР. Все это оружие помогает ВСУ воевать против ВС РФ, пишет Фокус.

ПТРК "Стугна-П"

Противотанковый ракетный комплекс, разработанный ГККБ "Луч". Работает по лазерному наведению - это означает, что оператор должен по указке вести ракету к цели на протяжении всего пути к ней.

Активно применяется украинскими военными для уничтожения вражеских танков, БТРов, БМП, САУ и даже вертолетов.

Основные характеристики ПТРК "Стугна-П"

дальность стрельбы - до 5 км в дневное время и до 3 км в ночное время

скорость полета ракеты - 200 м/с

калибр - 130 или 152 мм

бронепробитие у тандемной кумулятивной ракеты - 800 мм

стоимость одной ракеты - 20-50 тысяч долларов

Эксперт о ПТРК "Стугна-П"

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов уверен, что "Стугна-П" стала одним из прорывов для украинского ВПК.

"Хорошей рекламой для "Стугны" стали мартовские бои на севере Украины. Плюсом является в первую очередь дешевизна, ПТРК "Стугна" стоит 20 тысяч долларов, а "Джавелин" - 75 тысяч, - поясняет Парфенов. - Это очень важно в войне на истощение: быстро собираемые и дешевые компоненты, которые представляют смертельную угрозу для врага. Также следует отметить наличие дистанционного управления, что позволяет операторам с безопасного места наводить ракету на цель - а это, в свою очередь, жизни первоклассных и дорогостоящих специалистов. Лазерное наведение ракеты позволяет точнее попадать по противнику. Впрочем, количество видео с попаданием по технике врага говорит само за себя. Надеюсь, что после войны комплекс "Стугна-П" займет почетную нишу на мировом рынке", - резюмирует Парфенов.

Противокорабельный комплекс "Нептун"

"Нептун" - это противокорабельный комплекс, разработанный государственным киевским конструкторским бюро "Луч". Он состоит из нескольких машин, включая пусковые, транспортные машины и движимый командный пункт. Сама ракета способна поражать цели на дистанции до 280 км. Несколько раз применялась для ударов по российским кораблям в Черном море.

Самое известное применение "Нептуна" — уничтожение флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва".

Основные характеристики РК "Нептун"

дальность стрельбы - от 7 до 280км

масса ракеты - 870 кг

масса боевой части - 150 кг

скорость полета - 900 км/ч

готовность к стрельбе - 15 минут

Что говорят эксперты о ракетном комплексе "Нептун"

По словам эксперта по вопросам флота, автора книги "Военно-морская мощь и ее границы" Максима Паламарчука, "Нептун" - это пятая ракета после американского Harpoon, французского Exocet, израильского Gabriel и советского П-15 "Термит", которая имеет на своем счету затопленные корабли в бою.

"В условиях нынешней войны слишком много крылатых ракет быть не может, - говорит Паламарчук. - Как показывает практика нашего противника, противокорабельные крылатые ракеты можно использовать также против важных объектов на суше. Это довод в пользу продолжения производства при наличии такой возможности. Другим важным аспектом является обеспечение Украиной развития собственных оборонных технологий, что улучшит ее позиции в отношениях с партнерами. Впрочем, в условиях ограниченных ресурсов украинской оборонной промышленности на период активных боевых действий может быть более рационально концентрировать усилия на производстве более дешевого и простого, но более массового оружия", - допускает эксперт.

Танк БМ "Булат"

Танк Т-64 имеет множество модернизаций, одна из них - БМ "Булат". Над разработкой работали в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. В рамках модернизации особое внимание уделили защите и средствам ведения боя - прицелам, системам управления огня. Танк получил динамическую защиту "Нож", также было усилено пассивное бронирование.

Т-64 всевозможных модификаций применяют в боях против российских войск. Они задействованы в боях на востоке Украины.

Основные характеристики БМ "Булат"

орудие - 125 мм гладкоствольная пушка-пусковая установка КБА-3

боекомплект - 36 снарядов + 28 в конвейере механизма заряжания

двигатель - 850 или 1000 л.с.

максимальная скорость - 60,5 км/ч

дальность хода - 500 км

экипаж - 3 человека

Военный эксперт о "Булате"

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказывает, что прежде всего бойцы отмечают крайне высокую эффективность динамической защиты "Нож" установленной на этом танке. Она уже не раз спасала жизни украинским экипажам при прямом попадании по танку.

Броневик "Козак-2М"

"Козак-2М" - бронированная колесная машина компании НПО "Практика". Это более новая версия броневика "Козак-2". В Минобороны Украины его называют "компактным БТРом". Корпус представляет собой монокок без рамы с полностью независимой подвеской. Это позволяет повысить проходимость машины и снизить общую высоту. Может оснащаться турецкими боевыми модулями Aselsan.

Состоит в разных видах войск украинской армии, включая 73-й морской центр спецопераций, ДШВ и 3 полк спецназначения. Неоднократно доказывал свою эффективность по защите экипажа при подрывах.

Основные характеристики броневика "Козак-2М"

колесная формула - 4х4

десант - до 9 бойцов

двигатель - 280 л.с

дальность хода - 260 км

максимальная скорость - 110 км/ч

Мнение украинского бойца о "Козаке-2М"

Матрос и оператор БПЛА говорит, что из-за высокой конструкции есть риск того, что броневик перевернется на определенном рельефе, а также у машины сравнительно небольшой обзор для водителя.

"Во всем остальном - офигенный аппарат для своих задач. Классный мотор, достаточно удобное место для десанта, возможность установки различных модулей (даже миномет, насколько я знаю)", - делится своим мнением военнослужащий.

Бронетранспортер БТР-4

Полноприводный бронетранспортер, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Предназначен для транспортировки бойцов. Вооружен 30-мм автоматической пушкой и защищен по стандарту НАТО STANAG 4569.

Этот бронетранспортер способен выполнять задачи в любое время суток, а также форсировать переправы. БТР-4 является платформой, на базе которой могут изготавливаться различные варианты. Например, командирская машина или эвакуационная. Также существуют варианты БТР-4 с разными боевыми модулями.

Применяется по всем линиям фронта. В ходе обороны Мариуполя защитники города уничтожали при помощи БТР-4 как живую силу врага, так и танки с БМП.

Основные характеристики БТР-4

вооружение - 30-мм пушка КБА-1 или 3ТМ-1 или две 23-мм автоматические пушки 2А7М, ПТРК "Конкурс" или "Барьер", плюс 30-мм гранатомет Аг-17 и пулемет калибра 7,62-мм.

двигатель - 400 или 600 л.с.

дальность хода - 690 км

скорость - 110 км/ч

десант - от 6 до 10 человек

экипаж - 2-3 бойца

Мнение бойца ВСУ о БТР-4

По словам командира минометного взвода, БТР-4 – осовремененная машина с просторным десантным отсеком сзади и удобным местом для оператора-наводчика с электронным дисплеем. Также в нем есть дополнительный встроенный мотор-генератор и неплохой боевой модуль. Из недостатков – большие габариты, которые превращают БТР4 в легкую мишень для противотанкового вооружения.

Беспилотный комплекс PD-2

Многоцелевой беспилотник производства Ukrspecsystems предназначен для ведения разведки, способен также нести бомбовую нагрузку весом до 3 кг. Возможны поставки в варианте с вертикальной системой взлета и посадки.

Беспилотник PD-2 применяется украинскими военными в том числе для корректировки работы артиллерии. По словам директора фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, комплекс PD-2 - "главные глаза" украинской артиллерии.

Основные характеристики беспилотника PD-2

максимальная скорость - 140 км/ч

крейсерская скорость - 100 км/ч

длительность полета - 12 часов

грузоподъемность - до 19 кг

радиус действия - 200 км

Оператор разведки о PD-2

По словам бойца, ВСУ нужны такие системы, беспилотник PD-2 - это легкий и хороший разведчик. Байрактары могут быть слишком дорогими, а легким коптерам не хватает высоты, дальности и скорости полета.

"То что фонд "Повернись живым" закупил десятки PD2 — это верное решение, но нужно больше, намного больше. По хорошему, нужны сотни этих машин", - рассказывает Фокусу оператор разведывательных дронов из аэророзведки.

Автомат "Малюк" с системой bullpup

Это глубокая переработка автомата Калашникова по компоновке bullpup - магазин автомата находится за спусковым механизмом. В ходе переделки автомат оснастили планкой Пикатинни, новой пистолетной рукояткой. Также автомат одинаково удобно использовать как левше, так и правше.

Принят на вооружение ВСУ, чаще используется в Силах спецопераций и десантно-штурмовых войсках.

Основные характеристики автомата "Малюк"

эффективная дальность стрельбы - до 750 м

темп стрельбы - 650-700 выстрелов в минуту

калибр - 5,45; 7,62; 5,56

вес - 3,2 кг без магазина

Что говорят в армии о "Малюке"

"Автомат "Малюк" – яркий пример того, как можно на базе обычного АК изготовить новое неплохое оружие. Хотя будем честными, для стандартных стрелковых задач достаточно обычного "калаша", а для всего остального есть другие системы - та же AR15 или еще что-то. Но схема bullpup интересна, хотя имеет и свои недостатки. Автомат не стал легче, но стал эргономичнее "калаша". С ним можно работать, особенно если вы - опытный боец", - считает лейтенант ВСУ.

Снайперская винтовка Alligator

Snipex Alligator — снайперская винтовка калибра 14,5х114 мм производства "ХАДО-холдинг". Она предназначена для ударов по движимым и недвижимым целям, укрепленным точкам и блиндажам.

Была представлена в 2020 году и успела поступить на вооружение украинской армии до начала полномасштабного вторжения РФ.

Основные характеристики винтовки Snipex Alligator

масса - 25 кг

начальная скорость пули - 980 м/с

эффективная дальность стрельбы - до 2 км

максимальная дальность полета пули - 7 км

магазин - 5 патронов

длина - 2000 мм

Бойцы о снайперской винтовке Snipex Alligator

Как сообщают бойцы, успевшие опробовать это оружие в бою, мощь винтовки настолько велика, что с ее помощью можно уверенно работать по бронированным боевым машинам врага.

САУ "Богдана"

"Богдана" - это первая украинская самоходная артиллерийская установка, с натовским калибром 155-мм. Разрабатывалась силами предприятия КрАЗ. В качестве шасси используется КрАЗ-63221. Существует в единственном экземпляре, который удалось вывезти из Кременчуга для передачи украинской армии. В январе перед началом полномасшбатного вторжения ВС РФ в Украину проводились предварительные огневые испытания установки.

Несмотря на наличие в украинской армии только одного экземпляра САУ "Богдана", она применяется в ВСУ - и очень эффективно. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, установка сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный от российских оккупантов. "Богдана" наносила удары при корректировке беспилотника.

Основные характеристики САУ "Богдана"

дальность стрельбы - 42 км фугасным снарядом и 50 км реактивным

калибр - 155 мм

максимальная скорость - 80 км/ч по шоссе

запас хода - 800 км по трассе

обслуживание - 5 человек

скорострельность - 4-6 выстрелов в минуту

количество снарядов - 20

РСЗО "Буревий"

РСЗО "Буревий" - это разработка Шепетовского ремонтного завода, одна из новинок украинского ВПК. Создана для замены советских реактивных систем залпового огня "Ураган". Установка имеет такой же калибр и способна вести стрельбу такими же ракетами, что и "Ураган". Однако она имеет ряд улучшений - новое чешское шасси Tatra T815-7, цифровую систему управления огнем и обмен информацией на поле боя.

РСЗО "Буревий" уже пару раз попадала на видео, что говорит о том, что установка принимает активное участие в защите Украино от агрессора.

Основные характеристики РСЗО "Буревій"

калибр - 220 мм

дальность стрельбы - 35 км или 65 км при использовании ракет "Тайфун"

количество направляющих - 16

Точное количество РСЗО "Буревій" в украинской армии неизвестно. Однако до начала полномасштабного вторжения на завод производителя прибыло 16 шасси Т815-7. Несмотря на то, что эта также новая система, как и "Богдана", отзывы о ней с фронта приходят отличные.