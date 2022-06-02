PD-2 – хорошо известный в украинской армии дрон, который используется для разведки и корректировки огня артиллерии.

Награда, которую выиграла на Евровидении-2022 группа Kalush Orchestra, а также лидера группы Олега Псюка, ушли с молотка на благотворительном аукционе, а собранные средства пошли на приобретение беспилотного комплекса PD-2.

"Панама за 11 000 000 гривен + кубок победителей Евровидения за 900 000$ = комплекс БПЛА PD-2!", - написал телеведущий и волонтер Сергей Притула. Следует отметить, что речь идет именно о комплексе PD-2, состоящем из нескольких беспилотников и наземной станции управления

Возможности PD-2

Сначала необходимо отметить, что PD-2 – это украинская разработка, которая является развитием волонтерского проекта People's Drone PD-1, хорошо проявившего себя в реальных боевых условиях. Обновленная версия комплекса уже знакома в ВСУ, она получила более мощные системы связи, разведки и возможность находиться в воздух вдвое дольше.

Фактически PD-2 – один из крупнейших разведывательных дронов украинского производства, который имеет полезную нагрузку до 19 кг. Это очень важно для установки мощной оптической станции с тепловизором для ведения разведки. В частности, дроны могут оснащаться гиростабилизированной платформой USG-400 также украинского производства.

Она имеет дневную Full HD камеру с мощным зумом, позволяющую вести детальное наблюдение за объектом на расстоянии более 5 км. Также станция оснащена тепловизором и лазерным дальномером для точного определения координат.

Именно эта оптическая станция и позволяет дрону выполнять свою главную цель – быть "глазами" наших военных, находить цели, передавать координаты и корректировать огонь артиллерии и других средств поражения.

Также крайне важне время, которое PD-2 может находиться в воздухе - до 10 часов, что при крейсерской скорости в 100 км дает возможность преодолеть до 1000 км за полет, а максимальная высота полета до 4,7 км.

Дальность управления от наземной станции управления составляет до 200 км, но поддерживается система, когда один из дронов играет роль ретранслятора сигналов для другого. Также одна наземная станция может управлять несколькими дронами, а сами дроны передавать изображения на несколько наземных станций, что обеспечивает гибкость применения комплекса.

Особенности PD-2

На самом деле, PD-2 это небольшой конструктор, потому что он позволяет в полевых условиях трансформировать дрон. В частности, можно дать ему возможность взлетать и садиться вертикально - так называемый VTOL. Последнее крайне важно для эксплуатации дронов во фронтовых условиях, но несколько уменьшает летные характеристики дрона. В частности в конфигурации VTOL, на два часа уменьшается максимальное время в воздухе и до 4,5 км максимальная высота полета.

Также существует возможность превратить его в ударный дрон, установив под крыльями контейнеры для малоразмерных боеприпасов общим весом до 8 кг.

Характеристики PD-2