Уже давно прошло то время, когда от добровольцев не было отбоя, все, кто хотел, уже так или иначе в Силах обороны, рассказал военный "Рамзес".

Уже почти два года длится полномасштабная война России против Украины. Некоторые защищают нашу страну от первых ее дней, кто-то – еще дольше. И хотя в соцсетях украинцы активно поддерживают ВСУ, желающих защищать государство все меньше.

BBC Украина предложило военным рассказать, что бы они хотели сказать украинскому обществу. Так, воин Андрей Чаплай, который в мирной жизни был писателем, рассказал о своих знакомых, которые возвращались на передовую на протезе или после инфракта. У одного из его друзей трое детей, так что он мог бы уволиться.

"Если быть честным прежде всего с собой: наверное, на их месте я уже сделал бы именно так и перешел бы на "донатовый" фронт. Но они сильнее меня. Почему они не увольняются? Потому что неясно, найдется ли им полноценная замена", – объяснил он.

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Чаплай также отметил, что проблемы в армии или коррупция в ТЦК используются как дополнительные оправдания, чтобы не идти на войну.

"Некоторые верят в вундерваффе вроде F-16. Почему-то многим не хочется просто сказать, что ими управляет страх. И это удивительно. Ладно, я первый скажу: я очень боюсь смерти, болезненного ранения, а еще больше – плена и пыток", – признался военный.

"Когда нас вывели с Донбасса, от облегчения я расплакался и даже закурил, хотя в более напряженной ситуации долго держался. Я проснулся на рассвете в автобусе в Винницкой области и думал, что эти солнечные холмы Подолья не были бы мне так хороши, если бы на следующем блокпосту надо было прятать глаза и меня могли забрать с мешком на голове", – рассказал он.

Артиллеристка Ольга Бигарь, известная как "Ведьма", подчеркнула, что война – это марафон, и надо добежать до финиша, как бы тяжело ни было.

"Захватническую, террористическую войну против нас начала Россия, а мы – защищаемся. У нас нет выбора, потому что Россия – это диктатура, и лучше воевать, чем жить под диктатурой. Да, сейчас нам тяжело. Первый старт, как всегда в марафоне, дается легко, а мы сейчас на середине, и нам нужно второе дыхание", – добавила она.

"Ведьма" отметила, что Россия очень сильна в информационно-психологических спецоперациях, плодя распри внутри общества. Она добавила, что украинские военные делают свою работу – "да, медленно, но такой войны, как сейчас, еще не было, таких средств разведки, таких минных полей".

"Технологии, которые нам поставляют наши западные партнеры, действительно передовые, но этого недостаточно, чтобы получить устойчивое преимущество. Наш враг – это не только "ваньки" и "чмони". Наш враг много лет получал боевой опыт в разных странах мира. Это рабочая армия, которая все время модернизировалась и пополняла запасы. Чтобы нам получить преимущество, как и говорил Залужный, нужен либо научно-технический прорыв, либо уравнять количество сил и средств. Поэтому мы работаем вдвое больше, чем работает наш враг. Я не могу сказать, что у нас нет шансов на победу или нет возможности переломить ход войны и получить инициативу на поле боя. Важно не вестись на сплетни, на провокации, а заниматься тем, что имеет смысл", – считает Бигарь.

Начальник медицинской слудбы одного из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады "Рамзес" отметил, что за эти два года на фронте и в тылу многое изменилось. Неизменное лишь одно – без солдата и его продвижения ничего не будет.

"К сожалению, на войне мы теряем воинов. Не обязательно погибшими. Более того, абсолютное меньшинство из потерь – это павшие. Воины получают ранения, травмы, болеют, уходят из-за семейных обстоятельств. И каждый, кто покидает боевой пост, нуждается в другом, который встанет на его место в боевые порядки. Уже давно прошло то время, когда от добровольцев не было отбоя. Все, кто хотел, уже так или иначе в Силах обороны. И, к сожалению, их оказалось мало для преодоления вызова, который предстал перед нами", – объяснил он.

По его словам, в войска должны прийти успешные и зрелые люди, которые принесут силу и опыт. Если ты смог чего-то достичь, воином стать легко, говорит он.

"У врага много дикого мяса из задницы вселенной. Мы же не можем себе позволить такой "роскоши". Крестовые походы возглавляли самые богатые и влиятельные люди тогдашней Европы. Ведущие члены обществ прошлого были в авангарде армий на протяжении большей части истории человечества. Если богатые и успешные, здоровые и сообразительные, те, кому есть что терять, в ХХІ веке надеются отпетлять за счет бедняков и смельчаков, то всех нас ждет большое разочарование. Киев должен думать не о выборах, а о победе. Города должны изготавливать дроны и мины, а не заниматься брусчаткой и аллеями. Нация должна осознавать, что от пропасти и катастрофы ее отделяет тонкая полоса (шириной в 10-20 км) людей в пикселе", – резюмировал он.

Военный с позывным "Процент" сказал, что война заденет каждого. Он подчеркнул, что не могут одни и те же воевать вечно, без замены, потому что иначе они рано или поздно заканчиваются.

"Служба в армии – это не наказание, а обязанность каждого гражданина. Когда настанет их очередь идти в армию, они должны быть к этому готовы, и морально, и физически. Ныне мы – щит, разделяющий цивилизованный мир и варваров, мы заплатили высокую цену за то, чтобы жить так, как хотим. Не может быть уступок, когда мы говорим об украинском языке. Пусть наше поколение будет последним, которое когда-то употребляло язык оккупантов и мирилось с этим", – добавил он.

Война в Украине: последние новости

27 декабря Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине – последнего в 2023 году. Его сумма составляет 250 миллионов долларов. Туда вошли, в частности, снаряды для ПВО, боеприпасы для HIMARS, 15 миллионов патронов к стрелковому оружию и другое вооружение.

Кроме того, стало известно, что в марте российский диктатор Владимир Путин сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что РФ будет воевать против Украины не менее пяти лет и в конце концов одержит победу. Учитывая эти слова, сообщения о сигналах о готовности к прекращению огня и переговоров со стороны РФ не стоит воспринимать "за чистую монету", отмечает Nikkei Asia.

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