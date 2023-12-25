В украинском государстве идет война за будущее всей Европы, подчеркнул глава финского Минобороны.

Война в Украине против российских захватчиков может продлиться еще немало времени.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен во время обращения к финским миротворцам по случаю Рождества 2023 сказал, что, "к сожалению, быстрого завершения войны не предвидится". Чиновник отметил, что решается судьба не только украинского государства, а и всех стран-соседей РФ. Министр заявил, что "в Украине идет война за будущее всей Европы".

"Силовая политика России создала ощущение незащищенности и неуверенности в Европе и, косвенно, во всем мире. Мы получили болезненное доказательство того, что более крупное государство видит свое право вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готово использовать военную силу для достижения своих собственных целей", - почеркнул глава оборонного ведомства.

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Важные новости - война Украины против РФ продолжается, и это стоит знать

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис заявил, что во время войны против украинцев уничтожена половина армии РФ. Офицер подчеркнул, что власти Штатов должны оказать гражданам Украины военную поддержку, поскольку "их дело справедливо".

Стоит отметить, что, по сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери врага на 25 декабря 2023 года составляют приблизительно 353 950 захватчиков.

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