Общая сумма нового пакета поддержки составляет 250 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Примечательно, что это последний пакет помощи от США в 2023 году.

"Этот пакет предусматривает вооружение и оборудование в рамках ранее назначенных выделений помощи для Украины на сумму до 250 млн долларов. Возможности, предоставленные в сегодняшнем пакете, включают снаряды для противовоздушной обороны, другие компоненты системы противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов", – подчеркнул он.

Видео дня

В то же время в Пентагоне уточнили что в новый пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

компоненты для систем ПВО;

боеприпасы для HIMARS;

снаряды 155 и 105 мм;

ракеты TOW;

Javelin и АТ-4;

15 миллионов патронов к стрелковому оружию и прочее.

"Эти средства поддержат самые неотложные потребности Украины, чтобы дать возможность ее силам защитить свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину", – добавили в Пентагоне.

Помощь Украине: другие новости от партнеров

22 декабря стало известно, что Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. Туда вошли три Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее.

Между тем Нидерланды приступили к подготовке к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Вас также могут заинтересовать новости: