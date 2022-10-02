"Они обращались с нами, как с животными", вспоминает пленный.

Россияне обращались с пленными из "Азовстали" как с животными – раздевали, били, заклеивали скотчем и унижали.

Об этом в интервью Sky News рассказал освобожденный из плена морской пехотинец Михаил Дианов.

Михаил был среди тех, кто попал в осаду россиян на "Азовстали" в Мариуполе. В сентябре Дианов наконец попал домой – в составе группы из 215 человек, которых удалось вернуть Украине во время последнего обмена пленными.

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Он также был среди тех, кого оккупаны держали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, по которой ими же был нанесен удар.

Михаил называет это место концлагерем и рассказывает, как захватчики морили пленных голодом.

"Они обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. На еду давали 30 секунд. За 30 секунд надо было съесть все, что можно. Хлеб был нарочно очень жесткий, ребята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Было 30 секунд, а затем ты должен остановиться. Потом ты должен был сразу встать и бежать. Так было все время", – рассказывает Дианов.

Военный также описал, как пленных бросали в одиночную камеру и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели ее. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иглы под ногти.

"Поверьте, после месяца голодовки, когда закрываешь глаза, ты забываешь о семье, о стране, обо всем. Единственное, о чем ты думаешь, – это о еде", – говорит он.

К тому же в этой тюрьме оккупанты держали в разы больше лиц, чем она должна размещать. Вместо 150 в блоке – 800. Из-за постоянного пребывания в невероятной тесноте у Михаила начались проблемы с ногами – теперь ему трудно ходить.

Четыре месяца пребывания в плену русских изменили его до неузнаваемости. Боец похудел на 40 кг, а его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Непоправимый вред нанесло то, что россияне почти не оказывали раненым пленным нужную медицинскую помощь. На момент сдачи в плен у Дианова будет сломана правая рука. Оккупанты провели операцию с помощью плоскогубцев и без анестезии. За время пребывания в плену из-за отсутствия медицинской помощи кость выросла полукругом.

Теперь ему нужно набрать 20 кг, прежде чем он сможет сделать коррекционную операцию на руке. А улучшение психического состояния, скорее всего, займет гораздо больше времени.

"Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня много вещей потеряло свою ценность", – говорит Михаил.

Обмен пленными 21 сентября: что стоит знать

21 сентября стало известно, что из российского плена удалось вернуть 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли одного из лидеров "ОПЗЖ", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

СМИ сообщали, что президент РФ Путин лично настоял на обмене пленных защитников "Азовстали" на Виктора Медведчука. Его предупреждали о последствиях, но тот никого не слышал. Против обмена выступала и Федеральная служба безопасности РФ.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины. Спасли даже тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР". Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ – Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией Президента Турции на время до конца войны.

Также появился поименный список всех освобожденных из русского плена. Как отметил Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

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