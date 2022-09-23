Лечение и реабилитация будут долговременными.

Журналистка Виолетта Киртока показала кадры защитника Мариуполя Михаила Дианова, которого освободили 21 сентября с плена.

Соответствующее сообщение размещено в Facebook.

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника "Азовстали", которого освободили 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и возобновление явно растянется надолго", - пишет журналистка.

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Также Виолетта Киртока добавила среди снимков реквизиты карточки сестры Михаила.

"Что пережили эти несокрушимые люди....Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская. Среди снимков - реквизиты карточки сестры Михаила", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из вражеского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко из "Азова", Сергея Волынского из 36-й бригады морской пехоты и других.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

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