Кровавый диктатор был уверен, что такой обмен не вызовет негативную реакцию у россиян.

Президент РФ Путин лично настоял на обмене пленных защитников "Азовстали" на Виктора Медведчука. Его предупреждали о последствиях, но тот никого не слушал. Против обмена выступала и Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников, которые захотели остаться анонимными, сообщает Washington Post.

Так, Путин не прислушался к предупреждению о том, что обмен 215 пленных, включая 10 иностранцев и пяти командиров, сдавшихся в плен на "Азовстали", на Виктора Медведчука и 55 россиян из украинского плена вызовет негативную реакцию среди его сторонников.

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"Показательно, что Путин предпочел обменять своего прихлебателя и одной из доверенных лиц в Украине Медведчука, на героев Мариуполя. В Украине очень многие радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно", - сообщил один из американских источников.

Украинские чиновники в беседе с WP отметили, что неравноценный обмен, в котором выпущенных на свободу украинцев почти в четыре раза больше, чем россиян, а также тот факт, что 108 из них представляли полк "Азов", сильно обеспокоил ФСБ России.

"ФСБ была категорически против. Они осознавали последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности", - добавил один из источников.

Зеленский называл возвращение пленных победой государства, а вот в РФ решение Путина резко осудили.

"Посредником, обменивавшимся сообщениями между Москвой и Киевом, был российский олигарх Роман Абрамович, который находится под санкциями Европейского Союза за его тесные связи с Путиным. Абрамович в течение нескольких месяцев курсировал между Эр-Риядом и Москвой, чтобы договориться о обмене, обсуждая вопрос с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Абрамович информировал украинских чиновников о взглядах Кремля, даже несмотря на то, что некоторые из первых помощников Зеленского сомневались, что Путин в конечном итоге одобрит намечающуюся сделку, утверждают знакомые с этим вопросом", - добавили в издании.

В Госдепартаменте США анонимные источники также отметили, что обмен "азовцев" на Медвечука показал, насколько он был важен Путину.

Обмен "азовцев" на Медведчука: что известно

21 сентября стало известно, что из российского плена удалось вернуть 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Спасли даже тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией Президента Турции на время до конца войны.

Вскоре появился поименный список всех освобожденных из российского плена. Как отметил Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

Из-за освобождения "азовцев" у россиян началась истерика. Пропагандисты, так называемые "военкорры" и простые граждане были шокированы решением Путина.

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