В городах банкоматы установлены в мобильных офисах (автомобилях), в селе - в помещении.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину российский "Сбербанк" установил банкоматы на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает российский "Интерфакс", банкоматы были установлены в Ялте, Севастополе и Симферополе, а также селе Оползневое.

В городах банкоматы установлены в "мобильных офисах" (автомобилях), в селе - в помещении.

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Ситуация с российскими банками в Крыму:

Крупнейшие российские банки неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за риска введения санкций со стороны США и ЕС.

Российский "Сбербанк" также не работал в Крыму из-за наложенных санкций США и Евросоюза после оккупации Крыма Россией.

В 2017 году глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что работа банка в оккупированном Крыму "автоматически означает попадание под очень широкий спектр санкций".

20 июля 2022 года послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает заморозку активов "Сбербанка".

Однако, 18 января 2023 года "Сбербанк" анонсировал начало работы в оккупированном Крыму и заявил, что в течение 2023 года планирует открыть сеть банкоматов на всем полуострове.

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