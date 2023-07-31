Для деоккупации Крыма Украине необходимы дальнобойные ракеты, а также современные истребители.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что, вероятнее всего, украинские военные не освободят временно оккупированный Крым до конца лета и даже к Рождеству. Для этого Силам обороны не хватает вооружения.

"Сейчас украинское общество очень перегрето темой деоккупации Крыма. В мае этого года неоднократно обсуждали высказывания генерала Буданова и Бена Ходжеса. Они говорили о том, что до конца августа ВСУ зайдут в Крым. Судя по ситуации этого, к сожалению, не произойдет. Вряд ли украинская армия сможет до конца этого лета зайти на территорию Крыма", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Селезнева, для деоккупации Крыма Украине необходимы дальнобойные ракеты, а также современные истребители. Украинские защитники могли бы уничтожить с помощью этих средств Керченский мост, а затем и другие военные объекты РФ.

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"Мы не сможем освободить Крым до конца этого лета. Нам не хватает для этого средств. В частности, истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS. С помощью этих средств мы смогли бы уничтожить Крымский мост, а дальше постепенно уничтожить все военные объекты оккупационной армии РФ. Тоже самое касается и заявлений об освобождении Крыма к Рождеству. Ведь, хочу подчеркнуть, что наше продвижение напрямую зависит от сил и средств. Будем иметь средства для деоккупации Крыма, тогда ситуация изменится", – сказал эксперт.

Освобождение Крыма: это стоит знать

Издание Daily express пишет, что Великобритания готовит украинский спецназ для участия в операции по деоккупации Крыма. Специальный курс пройдут около двух тысяч солдат. Именно из них будут формировать острие атаки при освобождении полуострова.

В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов порадовал украинцев прогнозом по деоккупации полуострова. На вопрос, когда ВСУ освободят Крым, он ответил лаконичным "Скоро".

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