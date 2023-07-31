Это могут быть уже ближайшие месяцы.

Подготовка нескольких тысяч украинских военных в Великобритании для участия в операции по освобождению Крыма, будет подразумевать десантирование спецназа различными способами.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Крым будет деоккупирован комбинированным способом – и по суше, и по морю в виде морского десанта, и по воздуху, достаточное количество вертолётов уже есть и десант, который будет участвовать в освобождении Крыма. Как раз десантуру готовят в Англии – воздушный и морской десант для выполнения боевых задач", - сказал он.

По его словам, появление подобной информации в СМИ говорит о том, что этот десант могут использовать уже в ближайшее время.

"То что это начинает попадать в эфир, говорит о том, что в ближайшее время, исходя из подготовки поля боя, что происходит за полтора-два месяца перед заходом на это поле, не позже, я думаю, где-то конец августа – сентябрь – это то время, когда наш десант будет работать и в Крыму в том числе", - отметил Свитан.

По словам эксперта, без освобождения Крыма теряются механизм и идея освобождения Запорожской и Херсонской областей.

"Нельзя оставлять в Крыму российских солдат. Это тыл для нашей Донецкой группировки. Если мы их там оставим, они выполнят тот же манёвр, который выполнили в прошлом году – выйдут из Крыма и зайдут в спину нашей группировке, которая будет находиться в районе Донецка, потому придётся откатываться уже до Днепра", - сказал он.

Подготовка украинских военных к операции в Крыму

В воскресенье, 30 июля, британское издание Daily Express со ссылкой на источник сообщило, что более 2 тысяч украинских военных проходят обучение в Великобритании с целью принять участие в операциях по освобождению аннексированного Крыма. Официальная информация об этом не сообщалась, хотя известно, что украинские военные проходят обучение в ряде европейских стран, в том числе в Великобритании.

По сообщению СМИ, полигон, на котором проходит обучение, оборудован на юго-западе Англии и закрыт для посещения и для прессы. Британские военные готовят "элитный спецназ" украинских сил, который, как утверждается, должен оказаться "на острие" будущей операции в Крыму, тогда как другие силы будут помогать вспомогательными операциями.

По сообщению Daily Express, операция будет включать в себя удары с воздуха и моря, и по земле. Важную роль в ней должны сыграть ракеты дальнего радиуса действия, которые поставляют британцы. Утверждается, что операция начнётся "до Рождества", то есть до конца 2023 года.

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