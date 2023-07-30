Более двух тысяч солдат будут участвовать в специальных учениях и затем сформируют острие атаки во время вторжения в Крым

Британские войска готовят элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы вывести российские войска из строя и деоккупировать Крым до Рождества. Об этом сообщает издание Daily express со ссылкой на источники.

Так, издание отмечает, что более 2000 солдат прибыли в удаленный район Дартмура для участия в специальных учениях. Источники сообщают, что они сформируют острие атаки во время вторжения.

Отмечается, что операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы будут использовать технику для подрыва и паралича российских войск.

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Обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне, Девон, который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Тренировки под наблюдением 42 королевских морских пехотинцев включают в себя классические марши, а также групповые атаки ротных коммандос с использованием боевых патронов в ночное время.

Как сообщил высокопоставленный британский военный источник, упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам "сформировать поле боя", прежде чем нанести удар в самое сердце врага.

"Операция по возвращению Крыма будет представлять собой многократные удары по российским силам", — сказал источник, отметив, что успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности.

Деоккупация Крыма - что известно

В последнее время российские оккупанты сосредоточились на удержании сухопутного коридора во временно оккупированный Крым.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на этой неделе заявил, что украинские силы зайдут на территорию Крыма уже "скоро". А министр обороны Великобритании Бен Уоллес летом заявлял, что ВСУ вполне способны освободить Крым до конца года.

Также, как отмечали эксперты, регулярная "бавовна" в Крыму – это необходимый подготовительный этап перед непосредственной атакой на сам полуостров. Поскольку к моменту, когда ВСУ подойдут к Крыму, многочисленные военные объекты оккупантов там должны быть уничтожены.

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