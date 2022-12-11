Советник ОПУ рассказал о важности освобождения Мелитополя.

Как только россияне потеряют Мелитополь, Вооруженные силы Украины подойдут к временно оккупированному РФ Крыму.

Уверенность в этом выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, отметив, что Мелитополь – ключ ко всей обороне юга, это крупнейший, промышленный, транспортный узел.

"Через него осуществляется логистика на юге, связывающая российские силы на правом на левом берегу Днепра аж до границы с Россией в районе Мариуполя. Если падает Мелитополь, то рушится вся оборона до Херсона. Украинские Вооруженные силы выскакивают прямо на границу с Крымом на перешейке. Думаю, Мариуполь какое-то время сможет побарахтаться, но недолго. Они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. Эти запасы вот уже третий день почему-то взлетают на воздух", – заявил Арестович.

Также советник ОПУ прокомментировал ситуацию возле Бахмута на Донбассе. По его мнению, у россиян там шансов нет, хотя там сосредоточено не менее 12 БТГ армии РФ: "Обстановка там тяжелая, бои по всей линии идут".

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Ранее сообщалось, что россияне на юге обустраивают рубежи обороны с осознанием того, что их ему потребуется несколько, учитывая тактику Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

Оккупанты понимают, что Днепр не может остановить украинскую армию, река лишь несколько сдерживает ее на определенное время.

По данным Сил обороны юга, российские военные на юге Украины продолжают переформатировать свои подразделения: "Сейчас у них происходит определенное "броуновское" перемешивание того, что есть. Из личного состава, который у них сейчас имеется на южном направлении, они пытаются сформировать более мощные подразделения и отправить их на стратегические для себя направления, где им особенно горячо".