Город Херсон может быть освобожден от российских оккупантов без боев на улицах областного центра.
Противники могут начать отступать от украинского города, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.
"…не факт, что освобождение Херсона будет связано с боями в городских условиях. Возможно, противник просто начнет сдаваться или отступать от Херсона", - заявил эксперт.
Мусиенко подчеркнул, что защитники Украины точно готовы к боям в городе, но сейчас "их задача - полностью обескровить пути, логистику, по которым российские войска получали подкрепление", то есть создать условия, при которых враг не сможет сопротивляться.
"Фактически, группировка российских войск попала в ловушку. Их сначала заманили на южный берег Херсонской области, а потом начали отрезать им пути снабжения и логистического обеспечения", - добавил он.
Ранее прогнозировали, что Вооруженные силы Украины смогут выбить оккупантов из Херсона.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны вторглись на территорию Украины. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов, в частности, Херсон.
13 августа была опубликована новая сводка американского Института изучения войны, в которой говорилось, что украинская армия разрушила последний рабочий мост возле Каховской гидроэлектростанции - именно по нему захватчики переправляли свою технику на Херсонщину.
Позже первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что Херсон уже покинуло большинство вражеских командиров.