Фактически, противники попали в ловушку, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Город Херсон может быть освобожден от российских оккупантов без боев на улицах областного центра.

Противники могут начать отступать от украинского города, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"…не факт, что освобождение Херсона будет связано с боями в городских условиях. Возможно, противник просто начнет сдаваться или отступать от Херсона", - заявил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что защитники Украины точно готовы к боям в городе, но сейчас "их задача - полностью обескровить пути, логистику, по которым российские войска получали подкрепление", то есть создать условия, при которых враг не сможет сопротивляться.

"Фактически, группировка российских войск попала в ловушку. Их сначала заманили на южный берег Херсонской области, а потом начали отрезать им пути снабжения и логистического обеспечения", - добавил он.

Ранее прогнозировали, что Вооруженные силы Украины смогут выбить оккупантов из Херсона.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны вторглись на территорию Украины. Враги обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов, в частности, Херсон.

13 августа была опубликована новая сводка американского Института изучения войны, в которой говорилось, что украинская армия разрушила последний рабочий мост возле Каховской гидроэлектростанции - именно по нему захватчики переправляли свою технику на Херсонщину.

Позже первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что Херсон уже покинуло большинство вражеских командиров.

Вас также могут заинтересовать новости: