Военный эксперт уверен, что Запад не позволит ему это сделать.

Президент РФ Владимир Путин вряд ли решится развязать ядерную войну. Угроза того, что ядерное оружие станет последним аргументом в войне, очень низкая.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

По его словам, Запад не позволит Путину перевести войну в ядерную, никто не захочет иметь в центре Европы "ядерную помойку" и риск радиоактивного загрязнения любой страны европейского континента. Потому этот вопрос четко отслеживают.

"Коллективный Запад не позволит перевести эту войну в ядерную, – отметил Жданов. – Путину дали четко понять, что нанесут превентивный удар по центру принятия решений, как только начнут разговоры о применении ядерного оружия".

Как объяснил эксперт, это значит, что бить будут по самому Путину и его бункеру.

Напомним, советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув предупредил о росте рисков вступления Запада в ядерный конфликт с Китаем или Россией из-за разрыва коммуникации с двумя странами: "Два монолитных блока времен холодной войны – СССР и НАТО – хотя и не без тревожных ударов – смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует".

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