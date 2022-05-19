По словам эксперта, ВСУ под силу провести успешное контрнаступление на херсонском направлении.

Украина сумеет провести успешное контрнаступление на юге и освободить от российских оккупантов Херсон.

Такое мнение озвучил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ.

Информацию о том, что оккупанты начали окапываться на Запорожском направлении и готовиться к наступлению ВСУ, он назвал неожиданной. По словам эксперта, ранее ожидалось, что именно там будет часть большого наступления РФ с целью взять в "котел" украинскую группировку.

"Это значит, что у московитской армии недостаточно сил, дабы проводить наступление еще и на этих направлениях", - констатировал он.

Говоря о будущем контрнаступлении ВСУ на юге, аналитик подчеркнул, что легче его будет совершить на херсонском направлении.

"Там тоже фронт стагнирован. Но Херсон [находится] по ту сторону Днепра, поставки в Херсон украинцам будет гораздо легче нарушить и освободить город, потому что у россиян нет мотивации защищать именно Херсон. И им действительно было бы даже легче строить свою оборону именно по Днепру. Херсон украинцам будет проще вернуть под контроль и освободить город", - убежден Михайлов.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что оккупанты быстро захватили Херсонскую область, потому что там была сосредоточена мощная группировка. Для Вооруженных сил Украины удержание перешейка с временно оккупированным Крымом, по его словам, было бы слишком сложным.