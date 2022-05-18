Еще шесть человек были ранены.

На Херсонщине российские оккупанты обстреляли автоколонну с гражданскими, погибли по меньшей мере три человека.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 мая 2022 года российские войска вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей с людьми, которые пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере трое человек погибли, еще шестеро получили телесные повреждения различного характера и степени тяжести", - сказано в сообщении.

По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, российские оккупанты не заинтересованы в эвакуации и делают все, чтобы блокировать выезды гуманитарных колонн из опасных регионов.

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