Украинские защитники взяли обоих боевиков в плен под Бахмутом, задержанные предоставили показания о военных преступлениях рашистов на востоке Украины.

Реальные сроки заключения получили еще двое вражеских приспешников, которые вступили в оккупационные группировки РФ и воевали против Сил обороны на Восточном фронте. Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, украинские защитники взяли обоих боевиков в плен во время контрнаступательных операций ВСУ под Бахмутом.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования задержанные предоставили показания о военных преступлениях рашистов на востоке Украины.

"Среди них - использование запрещенных фосфорных бомб против гражданской инфраструктуры города Попасная на Луганщине и разграбление Мироновской ТЭС и частных домов в Донецкой области. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному злоумышленнику 10 лет тюрьмы, другой – проведет за решеткой 15 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из осужденных воевал против Украины еще с 2014 года. Тогда житель Луганщины, присоединился к террористическим группировкам российского боевика Козицына и обстреливал позиции АТО в районе Светлодарской дуги. После начала полномасштабного вторжения РФ он вступил в 85-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.

В спецслужбе проинформировали, что находясь в рядах захватчиков, мужчина участвовал в боях в районе Бахмута, в том числе для сдерживания украинского контрнаступления вблизи поселка Клещиевка.

"Еще одним осужденным является житель Луганщины, который в феврале 2022 года "мобилизовался" в 6-й мотострелковый "казачий" полк 2-го армейского корпуса страны-агрессора. После зачисления в оккупанты их приспешник прошел на полигоне тактическую и огневую подготовку для ведения штурмовых действий в условиях городской инфраструктуры. Впоследствии злоумышленника "отправили" на Бахмутское направление, где он обстреливал боевые позиции украинских войск недалеко от поселка Курдюмовка", - заявили в СБУ.

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На днях СБУ разоблачила "донецкого" пулеметчика, который получил медаль от РФ. Спецслужба собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области.

Украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года.

Задержанным оказался дончанин, который в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа вооруженных сил России. Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского образца, затем предателя отправили на полигон, он прошел тактическую и огневую подготовку.

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