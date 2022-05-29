Советник главы ОП уверен, что ситуация будет меняться "сильно" не в пользу российской армии.

Ситуация на фронте в Украине может начать резко меняться после 15 июня не в пользу России.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Я думаю, после 15-16 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии. Они попытаются купировать это и достичь каких-то результатов до 15-17 числа", – сказал он.

Свой прогноз Арестович связывает с поездкой главы Минобороны Алексея Резникова на новую встречу военных министров НАТО, которая в эти дни пройдет на базе "Рамштайн" в Германии.

Как отметил Арестович, на сегодняшний день в Украину уже переправляется кораблями часть вооружения от США. По его словам, речь идет уже о системных поставках.

"Они (оккупанты) попытаются как раз к 15-20 июня достичь каких-либо результатов, потому что дальше ситуация начнет меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, показывающие перспективу", – добавил советник главы ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ ежедневно приближаются к получению преимущества над оккупантами технологически и ударной силой.

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