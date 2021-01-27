На фото можно видеть, что у боевиков "МГБ" есть танк.

В сети опубликованы фото тайной тюрьмы российских боевиков «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Об этом в Facebook сообщил украинский блогер и журналист, бывший узник «Изоляции» Станислав Асеев.

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«Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории "Изоляции", камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый "колючкой", куда нас выводили по утрам на 5-7 минут. Но изюминка даже не в этом. Она в том, что фото эти размещены в открытом доступе на телеграм-канале, на котором обещают и дальше сливать "Изоляцию", включая данные из "журнала учёта посещения задержанных ССО МГБ ДНР», - отметил он.

По его словам, на кадрах можно видеть и пыточный стол в подвале. На нем лежат скотч и «тапик».

«Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" - международным розыском и судом с нашей стороны - и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию», - предполагает Асеев.

На самом канале опубликовано больше фото и журнал посещений узников. В частности, можно видеть, что у боевиков "МГБ ДНР" есть танк. Опубликованные материалы призывают использовать для установления всех лиц которые удерживались в тюрьме Изоляция и был причастен к их незаконному задержанию.

Что такое "Изоляция"

"Изоляция" - печально известная секретная тюрьма боевиков ОРДО, подчиняется так называемому "МГБ ДНР". Была сформирована в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода.

Об "Изоляции" известно немного. По информации СМИ, ее узники могут годами сидеть там без суда и следствия. В отношении задержанных практикуются пытки. При этом значительная доля задержанных - граждане РФ и бывшие боевики "ДНР".

Станислав Асеев был освобожден из плена боевиков в декабре 2019 года, в рамках обмена.

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Автор: УНИАН