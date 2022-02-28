Оккупанты устроили обстрел Харькова / t.me/synegubov
27 февраля российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате обстрелов много мирных жителей ранены, а также есть и убитые.
Генеральный штаб ВСУ показал, как солдаты страны-агрессора сегодня обстреляли Харьков. На ролике слышны мощные взрывы и крики местных.
"Обстрел российскими оккупантами жилых кварталов Харькова 28.02.2022. Для Гааги. Нелюди! Бей оккупантов", - говорится в описании к видео.
Также в сети распространяются и другие видео обстрелов.
Напомним, ранее мэра города на Харьковщине Александра Брюханова задержали за госизмену.