В Харькове продолжаются обстрелы.

27 февраля российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате обстрелов много мирных жителей ранены, а также есть и убитые.

Генеральный штаб ВСУ показал, как солдаты страны-агрессора сегодня обстреляли Харьков. На ролике слышны мощные взрывы и крики местных.

"Обстрел российскими оккупантами жилых кварталов Харькова 28.02.2022. Для Гааги. Нелюди! Бей оккупантов", - говорится в описании к видео.

Также в сети распространяются и другие видео обстрелов.

Напомним, ранее мэра города на Харьковщине Александра Брюханова задержали за госизмену.

Вас также могут заинтересовать новости: