Речь идет о Юрии Подоляке - очередной российский пропагандист получил приговор в украинском суде.

Блогера-миллионника, который оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации, приговорен к 12 годам лишения свободы. Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, очередной российский пропагандист получил приговор в украинском суде.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что речь идет о Юрии Подоляке.

Он был осужден за публичное обвинение прокуроров Сумской областной прокуратуры. Блогер признан виновным в коллаборационной деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

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В ОГП также рассказали, что осужденный родился и длительное время проживал в г. Сумы, а в 2014 году уехал в Россию. На его имущество на территории Сумской области решением суда наложен арест.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что это уже третий приговор российским пропагандистам в этом году. В феврале к пяти годам лишения свободы был приговорен директор российского пропагандистского телеканала "RT" за призывы к геноциду украинского народа.

В ноябре 10 лет лишения свободы получил российский пропагандист, который в своей книге утверждал о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации. Также он призвал российские власти провести так называемую "денацификацию" Украины.

"Блогер, который называет себя главным спикером войны, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Оправдывая поражения военных РФ, он распространяет классические фейки российской пропаганды", - отметили в прокуратуре.

Кто такой Юрий Подоляка

В Одессе задержали предателя, работавшего на ФСБ через известного подсанкционного блогера Юрия Подоляку - уроженца Сум, 1975 г. р. - пророссийского журналиста и блогера. В 2014 году, с началом вторжения России на Донбасс и аннексии Крыма, он уехал в Россию.

19 мая 2022 года Сумская областная прокуратура сообщила ему о подозрении в распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Блогер был внесен в базу данных Центра "Миротворец" как предатель, пособник российских военных преступников и антиукраинского пропагандиста. С 15 января 2023 года он находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В июне в Одессе задержали предателя, работавшего на российскую Федеральную службу безопасности через Подоляку. "Активность" фигуранта в социальных сетях попала в поле зрения представителей российских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли его к сотрудничеству в качестве информатора.

Впоследствии ему определили "связного" - Подоляку. По данным следствия, именно он давал указания одесскому информатору собирать данные о местах дислокации подразделений Сил обороны и координатах стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры на территории региона.

Кроме этого, вражеский информатор фиксировал "результаты" российских воздушных атак и присылал их Подоляке для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

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