По мнению Гетьмана, страна-агрессор будет пытаться до 1 октября выдавить наши войска с соответствующих позиций.

Российская Федерация собрала от 35 до 60 тысяч военных для отражения Курской области. Об этом в эфире КИЕВ24 сказал Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны.

На вопрос о двух днях контратак, которые враг сейчас осуществляет против Вооруженных сил Украины на территории Курской области, Гетьман отметил, что "они готовились".

"Они собрали, по разным оценкам, от 35 тысяч до 60, как говорит Верховный главнокомандующий. И там воздушно-десантные войска, там десантно-парашютные войска, десантно-штурмовые войска и бригады морской пехоты. Они собрали с разных участков фронта и перемещали их, где-то что-то в тылу там поискали", - сказал эксперт.

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Он добавил, что "они собираются не очень подготовленными, скажем, войсками, потому что они не прошли боевое слаживание, что должно быть обязательно, наспех они туда были переброшены".

"И пробуют делать то, что приказал им Путин: до 1 октября выдавить наши войска с этих позиций. Будем ли мы там дальше находиться и держать оборону плотно, или сделаем какие-то маневры... Если их будет большое количество преобладать, я не уверен, что мы там будем держаться до последнего", - отметил военный обозреватель.

Гетман не исключил, что "таков был наш план - отвлечь большие силы врага, а потом отойти и сохранить наши подразделения, и перемещать их уже в другие места. "Вполне возможно, это можно предположить", - сказал он.

Операция в Курской области - детали

Ранее издание Forbes сообщило, что российский диктатор Владимир Путин приказал оккупантам отбить Курскую область до 1 октября. Российские войска начали контратаку вдоль западного края украинского выступления.

В Институте изучения войны отметили, что россияне перешли к контратакам на Курщине. Сейчас ситуация в регионе является нестабильной.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на контрнаступление российских войск в Курской области. "Россияне начали контрнаступательные действия, это идет по нашему украинскому плану", - подчеркнул он.

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