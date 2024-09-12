РФ может планировать переброску дополнительных, более боеспособных подразделений из Украины, но неизвестно, когда.

Во вторник, 10 сентября, российские войска перешли к контратакам в Курской области. По состоянию на сейчас ситуация в регионе нестабильна.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, масштаб и потенциальные перспективы атак армии РФ пока непонятны и делать окончательно выводы еще рано.

Геолокационные кадры от 11 сентября показывают, что противник отвоевал позиции ВСУ к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево). Дополнительные кадры от 10 числа демонстрируют, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись на север и северо-восток от Снагоста (к югу от Коренево) во время механизированного наступления численностью до роты.

Видео дня

По словам российских милблогеров, войска РФ начали механизированную контратаку с севера возле Коренево и быстро продвинулись к Снагосту. По утверждению некоторых источников, россияне полностью захватили Снагост, но ISW не видит визуального подтверждения этих заявлений.

Кроме того, была информация, что подразделения 51-го полка ВДВ и 155-й бригады морской пехоты продвинулись в районе Снагоста и захватили: Красножовтневое, Комаровку, Вишневку, Апанасовку, 10-го Октября, Обуховку, Бяхово, Внезапное и Гордеевку. ISW не подтверждает и не опровергает это.

Нехватка солдат в РФ

По оценке аналитиков Института, согласно имеющимся визуальным доказательствам, россияне контратакуют в Курской области, действуя подразделениями размером с роту и могут использовать части более опытных в бою подразделений для этого.

Хотя они могут полагаться на относительно боеспособные подразделения для штурма, пока не ясно, насколько эффективными будут эти операции. Дело в том, что эти подразделения были деградированы и восстановлены много раз, в частности, 155-я бригада морской пехоты.

Как говорится в отчете ISW, пока остается непонятным, достаточно ли у РФ войск, необходимых для вытеснения ВСУ с Курщины или защиты от новых контратак, о которых также упоминается. Аналитики указывают на этот момент, поскольку военное командование России развернуло в Курской области не целые формирования, а лишь части подразделений.

Пока непонятно, считает ли Кремль, что текущая группировка их армии, которая в основном состоит из призывников, нерегулярных российских войск и более мелких частей регулярных и элитных подразделений, сможет успешно вытеснить Силы обороны Украины из региона.

По мнению аналитиков, РФ может планировать переброску дополнительных, более боеспособных подразделений из Украины, однако неясно, когда может произойти такая передислокация.

Курская операция - последние новости

Ранее аналитики из DeepState сообщили, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ. В частности,оккупанты начали наступление на левом фланге украинской группировки на Курщине. Для этого они переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

По мнению военного эксперта Михаила Самуся, такое наступление РФ в интересах Украины, ведь для него россиянам придется перебрасывать солдат с нашей территории.

Украина сейчас начинает оборонительную операцию в Курской области, заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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