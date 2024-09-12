Президент также прокомментировал информацию о накоплении военной техники на границе с Беларусью.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на контрнаступление войск Российской Федерации в Курской области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанаусом Науседой в Киеве.

В частности, главу государства попросили прокомментировать, что якобы российские войска перешли в контрнаступление на Курщине и смогли вернуть контроль над определенной территорией.

"Россияне начали контрнаступательные действия, это идет по нашему украинскому плану", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Также президент прокомментировал сообщения в медиа о накоплении военной техники и личного состава в Беларуси вблизи украинской границы.

"Скопление видели, видели давно. Контролируем этот процесс", - заверил Зеленский.

Наступление РФ в Курской области - последние новости

Ранее издание Forbes сообщило, что российский диктатор Владимир Путин приказал оккупантам отбить Курскую область до 1 октября. В частности уже в среду российские войска начали контратаку вдоль западного края украинского выступления.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что россияне перешли к контратакам в Курской области. Сейчас ситуация в регионе является нестабильной. По геолокационным кадрам можно увидеть, что враг отвоевал позиции ВСУ к востоку от Журавлей (северо-восточнее Коренево).

Вас также могут заинтересовать новости: