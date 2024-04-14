Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о текущей ситуации с российским флотом в Черном море и возможных угрозах от него.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, сколько сейчас российских кораблей стоят в Черном море и, вероятно, готовятся к каким-то задачам, и сколько ракет есть на их бортах.
"В целом они имеют примерно 10 носителей. Это количество может варьироваться в зависимости от боеготовности. Конечно, можно говорить, что около 40 единиц еще есть таких, которые могут представлять опасность. Но те, которые непосредственно могут применять вооружение, теоретически, по территории Украины, - это носители крылатых ракет. Среди них три субмарины, по четыре ракеты на борту. Это у нас проект "Варшавянка", 636-й", - отметил Плетенчук.
По его словам, сейчас только они, среди носителей ракет, пытаются выходить из Новороссийска. "И, кстати, последнее подтвержденное применение именно для нанесения удара было как раз с подводной лодки. Когда были нанесены удары по Запорожью несколько дней назад. А так в целом более чем за полгода только два было подтвержденных применения носителей крылатых ракет", - сказал спикер.
В центре внимания Тихоокеанский флот России - сегодня об этом стоит знать
Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Кремль отправляет на войну, в частности, личный состав Тихоокеанского флота.
Плетенчук отметил, что переброска Тихоокеанского флота России для войны против Украины не будет сюрпризом для Киева, и такое решение Кремля может сыграть против России. По его словам, если россияне перебросят Тихоокеанский флот, то обнажат часть своей границы.