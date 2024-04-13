Переброска Тихоокеанского флота РФ для войны против Украины будет сюрпризом для Киева. Такое решение Кремля может сыграть против России
"Для нас ничего нового. Снаряду 155-мм все равно морпех это или зек из "Вагнера". Убивает их примерно одинаково. Да, конечно, это контрактные военнослужащие, у них может быть лучшая подготовка. Но учитывая, что эта война продолжается 11-й год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом, нельзя", - рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
По его словам, если россияне перебросят Тихоокеанский флот, то обнажат часть своей границы.
"Это уже можно сказать, что это геополитические последствия вторжения в Украину для Российской Федерации. Еще непонятно, чем они закончатся для них", - подытожил военный.
Переброска Тихоокеанского флота РФ - что известно
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Кремль отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота, а также 11-й армии ВВС и ПВО.
Отмечается, что Москва идет на такой шаг с целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь своих войск, которые они несут во время боевых действий в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений собирает ресурсы отовсюду.