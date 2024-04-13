Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия понесет ответственность за свое решение.

Переброска Тихоокеанского флота РФ для войны против Украины будет сюрпризом для Киева. Такое решение Кремля может сыграть против России

"Для нас ничего нового. Снаряду 155-мм все равно морпех это или зек из "Вагнера". Убивает их примерно одинаково. Да, конечно, это контрактные военнослужащие, у них может быть лучшая подготовка. Но учитывая, что эта война продолжается 11-й год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом, нельзя", - рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, если россияне перебросят Тихоокеанский флот, то обнажат часть своей границы.

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"Это уже можно сказать, что это геополитические последствия вторжения в Украину для Российской Федерации. Еще непонятно, чем они закончатся для них", - подытожил военный.

Переброска Тихоокеанского флота РФ - что известно

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Кремль отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота, а также 11-й армии ВВС и ПВО.

Отмечается, что Москва идет на такой шаг с целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь своих войск, которые они несут во время боевых действий в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений собирает ресурсы отовсюду.

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