Потерь среди украинских военных нет.

Сегодня российские оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, открыв огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сводке.

Вблизи населенного пункта Катериновка вооруженные формирования РФ открыли огонь, совершив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета, а неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет", - заявили в штабе операции.

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Обострение на Донбассе: что произошло

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

В течение суток 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко