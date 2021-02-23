С начала этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезено более 2,3 тыс. тонн горючего.

Для усиления позиций оккупантов на передовую прибыло очередное снайперское подразделение вооруженных сил России.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

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«Командование ВС России продолжает использовать неподконтрольные Украине участка российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки российских оккупационных войск», - говорится в сводке.

Прибывшее сводное снайперское подразделение ВС РФ вооружено снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства.

По данным разведки, с начала этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезено более 2,3 тыс. тонн горючего.

Кроме того, осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

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Автор: Антонина Доломанжи