Российско-оккупационные войска произвели обстрел позиций украинских защитников возле населенного пункта Чермалык, в результате чего украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
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«Сегодня, 28 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников возле населенного пункта Чермалык», - говорится в сообщении.
Указывается, что в результате вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно оказана квалифицированная помощь врачей.
О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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