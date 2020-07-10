Боевики на Донбассе ранили троих украинских военных

Раненых оперативно доставили в лечебные учреждения, где им была предоставлена неотложная помощь врачей.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Враг вновь активно применял запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения. Подразделения Объединенных сил уверенно сдерживали агрессию противника, полностью контролируя ситуацию на линии разграничения сторон», - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», враг на рассвете применил минометы калибра 120 мм на подступах к Причепиловке.

Из минометов такого же калибра, а также из гранатометов различных систем захватчики открывали огонь возле Хутора Вольный и Орехово.

Кроме того, в течение дня, оккупанты обстреляли наши опорные пункты возле Новотошковского и Новолуганского из 82-мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» факты вражеской вооруженной агрессии были зафиксированы в пригороде Авдеевки. На этом участке линии фронта противник дважды вел огонь, применив автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, и крупнокалиберные пулеметы.

Также из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия агрессор провоцировал украинских защитников неподалеку от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Невельского.

«За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказана неотложная помощь врачей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима тишины. Потери захватчиков уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины сегодня соблюдался.

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