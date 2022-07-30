Вероятно, их переправили, поскольку не хотели убить ракетными обстрелами.

С Оленовской колонии за два дня до обстрелов были вывезены в Калиновку некие топовые заключенные.

Об этом сообщил правозащитник, основатель Восточной Правозащитной Группы Павел Лисянский в эфире "Эспрессо".

По его мнению, оккупанты могли вывезти заключенных, которых не хотели убить.

"Поскольку я давно занимаюсь местами лишения свободы, поэтому проверил, что два дня назад в Калиновскую колонию был осуществлен этап, то есть вывозили каких-то топовых заключенных из Оленовской колонии. Я продолжаю изучать, кого из Оленовки перебрасывали на Калиновку, потому что могли переправить тех, кого не хотели намеренно убить этими ракетными обстрелами", - отметил правозащитник.

По словам Лисянского, в 2018 году в Ростове состоялась сходка "воров в законе". Тогда российский криминалитет объявил контроль примерно над 20 тюрьмами ОРДЛО.

"Поэтому причин трагедии у Оленовки могло быть несколько. И на сегодня, если проанализировать состояние некоторых вещей на временно оккупированных территориях, то, например, в городе Светлодарск, который имеет ТЭС, сейчас отсутствуют электро и водоснабжение, люди готовят на улицах. Соответственно, в колониях кормят в последнюю очередь, поэтому есть большой шанс, что мог произойти бунт или еще что-то и для того, чтобы решить этот вопрос, оккупанты могли намеренно нанести удар. Таким образом, этим ударом планировалось напугать украинских военнопленных и поставить точку в беспорядках заключенных на временно оккупированных территориях", - предположил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признание России государством-спонсором терроризма.

Сейчас Украина начала процедуру возвращения тел погибших пленных в Оленовке.

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